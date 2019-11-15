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Kayserispor Kulübünde olağanüstü kongre kararı alındı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yönetimi, seçimli olağanüstü kongreye gidilmesini kararlaştırdı.

Spor 15.11.2019, 17:14
Kayserispor Kulübünde olağanüstü kongre kararı alındı
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KAYSERİ (AA) - Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hamdi Elcüman başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü kongreye gidilmesine karar verildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda 30 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de seçim gündemiyle yapılacak kongrenin, çoğunluk sağlanamaması halinde bir hafta sonra 7 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate tekrarlanacağı aktarıldı.

Erol Bedir'in istifasının ardından 6 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcısı Hamdi Elcüman, sarı-kırmızılı kulübün başkanı olmuştu.


#spor
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