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Kayserispor Kulübünde olağanüstü kongre kararı alındı
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un yönetimi, seçimli olağanüstü kongreye gidilmesini kararlaştırdı.
Spor 15.11.2019, 17:14
KAYSERİ (AA) - Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hamdi Elcüman başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü kongreye gidilmesine karar verildi.
Erol Bedir'in istifasının ardından 6 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcısı Hamdi Elcüman, sarı-kırmızılı kulübün başkanı olmuştu.
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