Kayseri'de anlamlı müsabaka

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) futsal takımı oyuncuları, "Engelliler Haftası" öncesi farkındalık oluşturmak adına Melikgazi Belediyesi ampute futbol takımı ile gösteri maçında karşılaştı.

ERÜ 19. Geleneksel Spor Şenliği ödül töreni öncesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ERÜ futsal takımı oyuncuları, sahaya koltuk değnekleri ile çıktı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmanın ilk devresini ERÜ futsal takımı koltuk değnekleriyle oynadı. Eşit şartlarda mücadele ve empati yapmak için tek ayaklarını kullanan ERÜ futsal takımı sporcularının koltuk değnekleriyle hareket etmekte, top sürmekte, şut çekmekte zorlandıkları gözlendi.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası öncesi farkındalık oluşturma adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Üniversite yönetimi ile yaptıkları görüşme neticesinde bu karşılaşmaya karar verdiklerini belirten Şahin, "Engelliler Haftası öncesi güzel bir farkındalık etkinliği olduğunu düşünerek böyle bir organizasyon tertip edildi, Erciyes Üniversitesi futsal takımı ile ampute futbol takımı arasında oynandı. Futsal takımı oyuncuları empati yapmak için koltuk değnekleriyle oynandı." dedi.