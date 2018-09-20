Kayseri Basketbol sporcuları sağlık kontrolünden geçti





KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol'un oyuncuları sağlık kontrolünden geçti.

Basketbolcular Gizem Sezer, Ezgi Malnacı, Meryem Gültekin, Gamze Takmaz, Aysun Yararbaş, Tuğba Oral, Nihal Beyza Doğan, Fatma Dikme ve Yvonne Marche Anderson, kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, yeni sezon öncesi biraz sıkıntılı bir yoldan geçtiklerini söyledi.

Geçen hafta cuma günü itibarıyla takımın lige devam etmesi ve nasıl bir yol izleyeceğine karar verildiğini belirten Avcı, "Yaklaşık 4 günde her sorunu hallettik diyebilirim. Oyuncu kadrosunu da kurduk. Bu tabi önemli bir şey. Beklettiğimiz oyuncular vardı, onlara sabırları ve bizi bekledikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu süreçte oyuncu bulmak için teknik ve idari ekibin gece gündüz çalıştığını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Bu sezon çok ciddi bir bütçemiz yok. Bu kulübün kapatılması bu şehre hiç yakışmazdı. Sonuçta 5 final oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Üç kez Avrupa'da, 2 kez de Türkiye'de final oynadı bu takım. Seyirci rekoru kıran, Türkiye liginde en yüksek seyirci ortalamasına sahip bir takımdan bahsediyoruz. Bence daha önce sahip çıkılabilinirdi, şimdi de sıkıntılarımız mevcut. Transfer yasağımız var, onları kaldırmaya çalışıyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen son 4 günde her şeyi yoluna koyduk, hatta Mersin'deki Özgecan Turnuvası'na katılacağız."

Takımı geç kurdukları için çalışma fırsatı bulamadıklarını, hedefinin bir an önce takımı lige hazır hale getirmek olduğunu belirten Ayhan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Lige hazırlık aşamasında turnuvalara katılacağız. Burada nasıl bir sonuç alırızdan ziyade takımı nasıl oturturuz düşüncesindeyiz. Çünkü ligin başlamasına kısa süre kaldı. Hazır olmamız lazım. Herkes fedakarlık yaptı. Oyuncularından teknik ekibine, idarecilerine kadar herkes maddi ve manevi fedakarlık yaptı ama bu bence küllerinden yeniden doğuş olacak. Buna çok inanıyorum. Bence iyi bir takım yaptık, çok güvendiğim Türk oyuncular burada. Birinci planda bu ligde kalmak, ikinci planda da play-off oynayabilir miyiz diye bakacağız. Zor olduğunu biliyoruz ama bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız."