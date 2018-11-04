Salon: Ankara
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, İsmail Binbir, Muhammed Murat Zafer
BOTAŞ: Cuic 22, Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat 2, Loyd 24, Williams 9, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan 7, Krivacevic 4, Erdenay Topçu 5, Sehernaz Çidal, Pelin Gülçelik
Bellona Kayseri Basketbol: Armstrong 25, Miljkovic 5, Ivankovic 9, Gamze Takmaz 2, Melike Tuğba Oral 4, Anderson 15, Gizem Sezer, Ezgi Manlacı
1. Periyot: 21-20
Devre: 41-33
3. Periyot: 59-43
5 faulle çıkan: 25.01 Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol)
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 78-60 yendi.