Salon: Antakya
Hakemler: Aydın Karaçam, Ogün Cılız, Murat Amaç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 13, Paris 14, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu, Cansu Köksal 6, Hülya Çoklar 3, Gizem Havare, Gizem Başaran 6, Merve Aydın 5, Ben Abdelkader 20, Johnson 14
BOTAŞ: Cuic 16, Erdenay Topçu, Olcay Çakır Turgut 4, Melis Gülcan 2, Büşra Akbaş 3, Kübra Erat 5, Krıvacevıc 2, Loyd 19, Wlliams 12
1. Periyot: 22-14
Devre: 48-24
3. Periyot: 70-40
HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ'ı 83-63 yendi.