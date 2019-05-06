



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı play-off final serisinin maç programı açıklandı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride, ilk iki maç normal sezonu lider bitiren Çukurova Basketbol'un ev sahipliğinde yapılacak.

Seride üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmalar, Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Eşitliğin bozulmaması halinde ise son maç yine Çukurova Basketbol'un sahasında gerçekleştirilecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ilk 3 maçın programı şöyle:

8 Mayıs Çarşamba:

17.30 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Servet Tazegül)

10 Mayıs Cuma:

17.30 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Servet Tazegül)

13 Mayıs Pazartesi:

17.45 Fenerbahçe-Çukurova Basketbol (Metro Enerji)