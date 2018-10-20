Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Uğur Özen, Göksun Öz, Yiğit Gönültaş
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Melis Talay 5, Petronyte 19, Asena Yalçın 12, Mitchell 16, Walker 14, Burcu Çiğil 3, Ecem Güler, Melisa Korkmaz 6, Gonca Karataş 4, Cado 10, Avinar Kaya, Özge Karataş
Bellona Kayseri Basketbol: Armstrong 4, Anderson 15, Ivankovic 13, Gamze Takmaz 4, Melike Tuğba Oral 4, Meryem Gültekin 9, Ezgi Manlacı, Aysun Yararbaş 1, Miljkociv 6, Gizem Sezer 8, Cansu Çolak, Fatma Dikmen
1. Periyot: 14-14
Devre: 30-28
3. Periyot: 61-47
Beş faulle çıkan: 35.24 Gizem Sezer (Bellona Kayseri Basketbol)
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 89-64 yendi.