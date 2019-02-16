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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- OGM Ormanspor: 88 - Kırçiçeği Bodrum: 38

Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: M.Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yücel Çilingir, Nihat Çetin, Hande Öztürk

OGM Ormanspor: Damla Zengin, Nilay Kartaltepe 5, Ruzickova 16, Henry 9, Copper 23, Miray Şahin 7, Ladin Özel 11, Özge Kavurmacıoğlu 13, Dila Aşkın 4, Havanur Yılmaz

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 2, Beril Albayrak 14, Aycan Birgül Aktaş, Deniz Ataer, Banks 12, Kübra Turan 3, Begüm Taşkın, Halime Vural 7

1. Periyot: 21-11

Devre: 48-18

3. Periyot: 66-27


ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor, sahasında Kırçiçeği Bodrum'u 88-38 mağlup etti.

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