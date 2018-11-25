Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Sami Özel, Yiğit Gönültaş, Nazlı Çisil Güngör
Canik Belediyespor: Romeo 21, Gülşah Duman 8, Dilara Tongar 3, Deniz Çolakoğlu 14, James 5, Alminaite 8, Candide Öztürk, Holmes 13, Deniz Aygül 4, Betül Kutlu
Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 8, Melike Tuğba Oral 10, Gamze Takmaz, Armstrong 2, Anderson 17, Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 7, Fatma Dikmen, Gizem Sezer 2, Aysun Yararbaş Yılmaz
1. Periyot: 19-7
Devre: 36-24
3. Periyot: 52-36
Beş faulle çıkanlar: 39.12 James (Canik Belediyespor), 27.00 Miljkovic (Bellona Kayseri Basketbol)
SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Canik Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 76-48 yendi.