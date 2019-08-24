Juventus yeni sezona galibiyetle başladı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) son 8 senedir şampiyon olan Juventus, 2019-2020 sezonuna, ilk maçta Parma’yı deplasmanda 1-0 yenerek başladı.
Ennio Tardini Stadı’nda oynanan müsabakanın başında iki takım da karşılıklı hücumlarla birbirlerini yoklarken, konuk Juventus, 21. dakikada Giorgio Chiellini’nin golüyle 1-0 öne geçti ve yeni sezonun ilk golünü atmış oldu. Bu gol, Chiellini’nin Aralık 2018’den bu yana ligde attığı ilk gol oldu.
Maçın ikinci yarısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Juventus, sahadan 1-0'lık galibiyetle, 3 puan alarak ayrıldı.
Zatürre olan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin takımının başında yer almadığı maçta siyah-beyazlı takım, yeni sezona galibiyetle başlangıç yaptı.
Serie A'nın ilk haftasında, bu akşam Fiorentina-Napoli maçı, yarın da 8 maç daha oynanacak.