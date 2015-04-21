İşitme Engelliler’in Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Türkiye’nin büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, “Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu” dedi.Manavgat Kaymakamlığı Engelli Koordinatörü ve İşitme Engelli Tercümanı Guddusi Aydın aracılığıyla açıklamalarda bulunan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun ilk işitme engelli Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Türk Milli Takımı’nın katılacağı Avrupa Şampiyonası ve Manavgat’ta yapılacak Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili konuştu. Türkiye İşitme Engelli Milli Futbol Takımı’nın Dünya Şampiyonu olmuş bir takım olduğunu belirten Kihtir, “Olimpiyatlarda bir başarı elde edemedik. Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz büyük kampımız devam ediyor şu anda. 13 Mayıs’ta 3. kampımız var. Biz inanıyoruz ki başaracağız, kazanacağız İnşallah” dedi.Manavgat’ta bu yıl 8.’si gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonlar Ligi için geldiğini belirten Kihtir, “Şampiyonaya Türkiye ve Manavgat olarak biz ev sahipliği yapacağız. 21-25 Nisan tarihlerinde şampiyonamız olacak. Şampiyonlar Ligi’nde Gölcük ve Sefaköy olmak üzere iki Türk takımımız var. İnşallah kazanmak istiyoruz. Bizim hedefimiz kazanmak. İlk defa Türkiye’de bir işitme engelli bir federasyon başkanı oldu. O da ben oldum. Göreve başlayalı 2 ay oldu. Her şeyden memnunum gidişat gayet iyi" diye konuştu.Manavgat’ta gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakaları için ilçeye gelen Kihtir’e yönetim kurulu üyeleri Serhat Öztürk, Hasan Hüseyin Aydın ve 40 yıl gibi uzun bir süre federasyonda görev yapan eski yöneticilerden Ertuğrul Bursa eşlik etti.