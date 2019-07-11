İrem Yaman ve Nafia Kuş'tan altın madalya

ANKARA (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli tekvandocular İrem Yaman ve Nafia Kuş, altın madalya elde etti.
Kadınlar 73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş ise finalde Güney Koreli Dohee Yoon'u yenerek altın madalyayı boynuna taktı.
Milli sporcular İrem Yaman ve Nafia Kuş, 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda tekvandoda altın madalya kazandı.
ANKARA (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli tekvandocular İrem Yaman ve Nafia Kuş, altın madalya elde etti.
Kadınlar 73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş ise finalde Güney Koreli Dohee Yoon'u yenerek altın madalyayı boynuna taktı.