İran ile Portekiz 3. randevuda

MOSKOVA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'ndaki son maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak İran ile Portekiz tarihlerinde 3. kez karşılaşacak.

Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

Bu maç öncesinde Portekiz'in 4, İran'ın ise 3 puanı bulunuyor. Portekiz'e gruptan çıkması için beraberlik yeterli olacak.

Portekiz şans vermedi

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 2 maçı da Portekiz kazandı.

Avrupa temsilcisi, galip geldiği iki maçta rakibine gol şansı vermedi. Portekiz, İran filelerini ise 5 kez havalandırdı.

İlk maç 1972'de

Avrupa ve Asya temsilcileri, ilk maçlarını Güney Amerika'da oynadı. İki ekip, Brezilya Kurtuluş Kupası'nda 14 Haziran 1972'de karşı karşıya geldi.

Mücadele Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Rekabette ikinci ve son karşılaşma ise Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakayı Portekiz, 63. dakikada Deco ve 80. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-0 kazandı.

Portekiz 29. maçında

Son 5'i üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz, turnuva tarihinde bugüne kadar 28 maça çıktı.

Portekiz, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 28 maçta 47 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

İran 15. karşılaşmasında

Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren İran, daha önce yer aldığı 4 organizasyonda grup aşamasından çıkmayı başaramamıştı.

İran, bugüne kadar Dünya Kupası'nda sahaya çıktığı 14 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu müsabakalarda 8 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.