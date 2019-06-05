İlklerin teknik direktörü İsmail Temiz

ANKARA (AA) - Ampute futbolda ilklerin teknik direktörü olarak tarihe geçen Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Temiz, ilk kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanarak, koleksiyona yeni bir halka ekledi.

İsmail Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz ilklerin kulübüyüz. Çünkü ilk Süper Lig şampiyonu, ilk Federasyon Kupası şampiyonu, ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bu anlamda şanslıyız. Bu anlamda kulübümüzle sporcularımızla ne kadar övünsek azdır. Bundan 100 yıl sonra 'ampute futbolda ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi kulüp' dendiğinde, 'Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, yönetimi şunlar, sporcusu şunlar' diye bahsedecek insanlar." diye konuştu.

Başarılı teknik adam, ilk Süper Lig şampiyonluğunu Büyük Başkent Gençlik ve Spor Kulübü ile ilk Federasyon Kupası'nı da Yenimahalle Belediyespor ile kazandıklarını hatırlattı.

"Giderken ufak bir tereddütüm vardı"

Başkent ekibinin teknik direktörü İsmail Temiz, Gürcistan'a giderken kafasında soru işaretleri bulunduğunu ancak ilk maçlarının ardından bulanık görüntünün netleştiğini söyledi.

Müsabakalara giderken takımları bildiğini ancak son 2-3 yılda yetişen sporcuları tanımadığını anlatan Temiz, şöyle devam etti:

"Giderken ufak bir tereddütüm vardı. 'Acaba' diyebiliyordum. Orada bizden önce oynayan takımları izledikten sonra 'bu turnuvayı alırız' dedim. Flu olan zihnim açılmış oldu. Daha rahat konuşup, daha rahat hareket edebiliyordum. Oynadığımız müsabakalarda rakiplerimize büyük üstünlükle galip geldik. En önemlisi Şampiyonlar Ligi'nden gol yemeden geldik. Bu anlamda da bir ilk. Çünkü gol yememek gerçekten kolay değil. İngiliz Everton takımı var, Polonya'dan Legia Varşova var, Rusların Dinamo Altay takımı var. Zorlu takımlar. Ülkelerinin şampiyon takımlarıyla karşılaşıyorsun. Dikkatli ve disiplini elden bırakmadan müsabakalarımızı oynadık ve şampiyon olarak döndük."

Sponsorları Ortotek'e teşekkür eden İsmail Temiz, "Ulaşım sponsorumuz Metro Turizm'e de teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bizimle bu kahrı çektiler. Bizi ücretsiz götürüp getirdiler." ifadelerini kullandı."Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'den çıkmaz"

Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Temiz, Şampiyonlar Ligi kupasının Türkiye'den çıkmayacağına inandığını söyledi.

Bundan sonraki şampiyonanın Azerbaycan'da olacağını hatırlatan başarılı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'den çıkmaz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Gürcistan'daki Şampiyonlar Ligi organizasyonuna "Turnuva" diyen Temiz, şunları kaydetti:

"Diyorum, çünkü Şampiyonlar Ligi, diğer Şampiyonlar Ligi gibi değil. Bu sene sadece ülkelerin birincileri geldi. Gelecek sene ikincileri de dahil olacak. Kapsam genişleyecek. Organizasyon ve ortam güzel ama Avrupalılara eleştirilerim olacak. İnsanlar üç günde bir müsabaka oynuyor, 'yorulduk' diyor. Biz günde iki müsabaka oynadık. Bu anlamda sınıfta kaldılar. Bu organizasyonu biz ülkemize almak istedik. 12 takımlı bir organizasyon düşündük. Bunu bir gün maç, bir gün dinlenme şeklinde yapmak istedik, vermediler. Bu anlamda sporcu sağlığı açısından tehlike arz ettiğini düşünüyorum. İki saat arayla sporcular müsabaka oynuyor."

Muhabir: Ömer Hakan Kibar