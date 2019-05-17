İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 26. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarının programı şöyle:
19 Mayıs Pazar:
14.30 Beykoz Belediyespor-Maliye Piyango (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Üçevler Spor Tesisleri)
17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe (Porsuk)
Öte yandan, 26. haftaya dahil 1955 Batman Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı daha önce oynanmış ve ev sahibi ekip 30-29 galip gelmişti.