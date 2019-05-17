



İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 26. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarının programı şöyle:

19 Mayıs Pazar:

14.00 Adıyaman Belediyespor-MYK Hentbol (Adıyaman Belediye)

14.30 Beykoz Belediyespor-Maliye Piyango (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Üçevler Spor Tesisleri)

17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe (Porsuk)

Öte yandan, 26. haftaya dahil 1955 Batman Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı daha önce oynanmış ve ev sahibi ekip 30-29 galip gelmişti.