Güreş: Türkiye Küçük Yıldızlar Grekoromen Şampiyonası

ANKARA (AA) - Türkiye Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 330 güreşçi mindere çıktı.
Şampiyonada 34-38 kiloda Ahmet Eminoğlu, 44 kiloda Muhammet Bıyık, 52 kiloda Mahmut Yılmaz, 62 kiloda Nihat Kara, 75 kiloda Mert Çelik, 41 kiloda Abdullah Keskin, 48 kiloda Fedai Murat Aydın, 57 kiloda Alperen Berber, 68 kiloda Toygun Aktop, 85 kiloda Nurşat Taşçı, 100 kiloda Kemal Alganer birinci oldu.
Takım klasmanında ise Kayseri Talas GSK birinciliği elde ederken, Manisa Akhisar Belediyespor ikinci, Muğla GSK üçüncü sırayı aldı.