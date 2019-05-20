Göztepe'nin deplasman karnesi zayıf

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu dış saha maçlarını Bursaspor beraberliğiyle tamamlayan Göztepe, 17 deplasman karşılaşmasında 11 puana ulaştı.

Bursaspor karşısında bir penaltı vuruşundan faydalanamayan, filelere giden 2 topu VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla iptal edilen Göztepe, golsüz biten müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla maç fazlası ve 35 puanla 15. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor'la 1 puanlık farkı korudu.

Bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçlarının sonuçlarına göre son hafta öncesinde düşme hattının son durumu ortaya çıkacak.

Deplasmanda 11 puan

İzmir temsilcisi, Bursaspor karşılaşmasıyla bu sezon dış saha maçlarını tamamladı. Deplasmanda 17 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi alan Göztepe, 11 puan topladığı bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 22 gol gördü.

Dış sahada Trabzonspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-0 ve Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Göztepe, Atiker Konyaspor'la 1-1 ve Bursaspor'la golsüz berabere kaldı.

İzmir temsilcisi geçen sezon 17 dış saha maçında 20 puan elde etmişti.

Göztepe'de Yasin Öztekin deplasmanda 5 gol üretirken, Cameron Jerome ile Halil Akbunar 2, Yoan Gouffran, Deniz Kadah ve Andre Poko birer gol buldu. Kayserisporlu Deniz Türüç de Göztepe adına kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde bir deplasman maçı daha bulunan Akhisarspor'dan sonra yine bir dış saha maçına daha çıkacak Büyükşehir Belediyespor'la birlikte en başarısız dış saha performansını sergiledi.