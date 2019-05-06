Gollü karşılaşmada kazanan Trabzonspor oldu

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sosa'nın ceza yayı yakınından kullandığı serbest atışta, kaleci Lung'un müdahale ettiği top sol tarafındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

20. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın pasında Rodallega'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Lung'u geçen top yan direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

32. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Kravets'in pasında sağ çaprazda açısı daralan Hasan Hüseyin Acar, düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelerle buluşturdu: 2-1.

34. dakikada Sosa'nın pasında uzak mesafeden Rodallega'nın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45+1. dakikada Sosa'nın ceza yayından sert şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, güçlükle topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Varela'nın soldan yerden sert ortasında, yakın mesafede Kravets'in vuruşunda, top üsten auta çıktı.

55. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Kravets, etkisiz bir vuruş yapınca kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

57. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı çizgisi önünde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

61. dakikada ceza alanı sağ çaprazında rakibinden sıyrılan Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, beraberliği sağladı. Varela'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

65. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin ara pasında savunmanın arkasında Abdülkadir Ömür, yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 3-2.

84. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile karşı karşıya kalan Novak, meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla filelere yolladı: 4-2.

86. dakikada Olcay Şahan'ın pasında, Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım uzanarak topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

Spor Toto Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetiyle puanını 56'ya yükselten bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 12 puan önünde yer alarak ilk 4 sırayı garantiledi.

Karadeniz ekibi, 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

Taraftar sahaya girip Uğurcan ile öz çekim yaptı

Karşılaşmanın 40. dakikasında oyunun durduğu sırada güney kale arkasından bir taraftar sahaya girerek, kaleci Uğurcan Çakır'a sarıldı.

Oyuncuyla öz çekim yapan taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Taraftarlar, sahaya giren genç taraftarın bu eylemine bir süre yoğun tepki gösterdi.

Hosseini cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da sarı kart gören Hosseini, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, 4. sarı kartı nedeniyle gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında takımda yer alamayacak.

Lung, devam edemedi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Lung'un yerine 38. dakikada Muammer Zülfikar Yıldırım oyuna dahil oldu.