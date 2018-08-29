Golf tutkunları Samsun'da bir araya gelecek

SAMSUN (AA) - Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun Turnuvası, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, Turkcell'in Türkiye'de golf turizminin gelişmesine öncülük etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Bu yıl ilki düzenlenecek Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun Turnuvası'nın, 31 Ağustos-1 Eylül'de Samsun Golf Kulübü'nde yapılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı Turkcell Platinum Samsun Golf Turnuvası'nda, ulusal ve uluslararası 88 sporcu mücadele edecek. Turnuvaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor ve Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kıbrıs Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu olmak üzere Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu'nun da aralarında yer aldığı birçok ünlü ismin katılması bekleniyor."

Açıklamada, deniz üzerine yapılan Samsun Golf Sahası'nın dünya standartlarında özelliklere sahip olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Samsun Golf Kulübü, Karadeniz'in ilk ve tek golf sahası olmasının yanı sıra deniz dolgusuyla yapılan dünyadaki ilk saha özelliğini de taşıyor. 650 dönümlük açık alana kurulan sahada 18 çukur bulunuyor. 6 bin 92 metre uzunluğunda, kıyı şeridinde yer alan 'links' tipinde Türkiye'nin ikinci sahası olma özelliği taşıyan Samsun Golf Sahası, aynı zamanda Türkiye'de bir belediye tarafından yapılan halka açık tek golf alanı olma özelliklerini taşıyor."

Sahanın, zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle golfçülerin ilgi odağı olduğu ifade edilen açıklamada, "3 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tesis içerisinde golfçülerin ihtiyaçlarını karşılayan birimler yer alıyor. USGA standartlarına uygun olarak ünlü golf mimarı Kevin Ramsey'in tasarladığı tesis, modern fitness salonunu ve dünya mutfağının bütün lezzetlerinin tadılabileceği restoranını da içinde bulunduruyor." değerlendirmesinde bulunuldu.







