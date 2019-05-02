Gençlerbirliği'nin gözü Bolu'da olacak

- Kırmızı-siyahlı takım, Spor Toto 1 Lig'de yarın oynanacak Boluspor-Hatayspor karşılaşmasının sonucuna göre son 3 maçı öncesinde Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir - Başkent ekibi, 5 Mayıs Pazar günü Abalı Denizlispor'u yenmesi durumunda ise şampiyonluğunu ilan edecek