Gençlerbirliği Sadio Diallo'yu renklerine bağladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer
Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yu kadrosuna kattı.
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer