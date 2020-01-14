Gençlerbirliği, İsveçli kaleci Nordfeldt'i kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt'i transfer etti.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak İngiltere'nin Swansea City ekibinde forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola ülkesinin Brommapojkarna takımında başlayan 30 yaşındaki kaleci, Hollanda ekiplerinden Heerenveen'de forma giydikten sonra 2015 yılına Swansea City'ye transfer olmuştu.

Kristoffer Nordfeldt, Gençlerbirliği'nde forma giyecek 3. İsveçli kaleci olacak. Başkent ekibinde daha önce İsveçli kaleciler Johan Dahlin ve Johannes Hopf forma giymişti.

"Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt’te karar kıldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, transfere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt’te karar kıldık. Transferde kulübümüzün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Gençlerbirliği kalesini daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt'in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz."