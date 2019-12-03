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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza...
Spor 03.12.2019, 14:06
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
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