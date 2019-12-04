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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında...
Spor 04.12.2019, 12:16
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.
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