Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek açıklaması
Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 14. haftasında deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından teknik direktör Marius Sumudica hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Marius Sumudica'nın İttifak Holding Konyaspor maçının ardından yaşadığı olayla ilgili gelişmeleri üzüntü içerisinde takip ettikleri belirtildi.
Karşılaşmanın ardından ilk önce kırmızı-siyahlı taraftarların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayarak onları alkışlayan Sumudica'nın, daha sonra ise Konyasporlu taraftarları alkışlayarak onlara da saygısını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
Maçın ardından Sumudica'nın, basın toplantısında kullandığı ilk cümlenin de "Konyaspor gibi bir camianın 13 puanda olması bana göre şaşırtıcı ve daha fazlasını hak ediyorlar." şeklinde olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hocamız, bu sözleriyle rakibimize olan saygısını bir kez daha dile getirmiştir. Tüm bu gelişmelerin yaşanması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın yaşanılan olaylar sonrasında kamuoyunda yanlış lanse edilerek başlatılan karalama kampanyasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Gaziantep Futbol Kulübü olarak her zaman ve her platformda takımımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve taraftarımız ile bütün halinde centilmenlik değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalabilmek adına azami gayreti göstermeye şartlar ne olursa olsun devam edeceğiz."
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