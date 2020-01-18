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Gaziantep FK, kaleci Haydar Yılmaz'la sözleşme imzaladı
Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı kaleci Haydar Yılmaz ile resmi sözleşme imzaladı.
Spor 18.01.2020, 16:34
Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı kaleci Haydar Yılmaz ile resmi sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen kaleci Haydar Yılmaz, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz'ın ise büyük bir camia geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söylediği belirtildi.