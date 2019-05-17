Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 19. yıl dönümü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 Mayıs 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Galatasaray camiasına inşallah buna benzer ve bundan daha iyi başarıları hep beraber tattırırız." dedi.

Fatih Terim ile o dönem sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunan yardımcıları Claudio Taffarel, Ümit Davala ve Hasan Şaş, UEFA Kupası zaferinin 19. yıl dönümünde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tecrübeli teknik adam, iyi bir takımla UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. O takımdaşlık, arkadaşlık, olaya bakış açısı ve hırs devam ediyor. O gün maçın ardından 'Sonradan bunun ne kadar önemli olduğunu anlayacağız.' demiştim. Öyle görünüyor. Muhakkak ki bundan daha iyisini yapmak istiyoruz. Allah nasip ederse de yapacağız. Ancak iyi yaptıklarımızı unutmamak lazım. O yüzden 17 Mayıs çok önemli. Buradan o gün emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsi aslan gibi oynadı. Müthiş bir takımdı. Kolay değil, yenilmeden UEFA şampiyonu olmak. Galatasaray camiasına inşallah buna benzer ve bundan daha iyi başarıları hep beraber tattırırız."

Claudio Taffarel de 17 Mayıs 2000'de çok önemli bir başarı kazandıklarını vurgulayarak, "O başarı tesadüf değildi. Çok büyük bir hocamız ve takımımız vardı. Hocasına inanan, dediklerini yapan ve çok çalışan bir takımımız vardı. Tanrı da bizimle beraberdi, bize yardım ediyordu. Çünkü iyi ve çalışan insanlara yardım eder. Bugün de hala o başarıyı kutluyorsak, demek ki çok önemli bir işe imza atmışız." diye konuştu.

Ümit Davala ise UEFA Kupası zaferini her yıl aynı heyecanla kutladıklarını anlatarak, "Bizim için çok önemli başarı. İnşallah ilerleyen yıllarda aynı ekiple bunun daha iyisini yaparız." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş da 17 Mayıs 2000'de Arsenal ile oynadıkları final maçına sonradan dahil olduğunu hatırlatarak, "Bizim o takımda oynamış, oynamamış kavramı yoktu. Çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Bologna maçından başlayıp, Arsenal maçına kadar çok iyi bir performans sergiledik. Çok emek verdik ve karşılığını aldık. Buradan tüm arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle anıyorum. Hedefimizde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Bir süreci iyi geçirebilirsek, uzun vadede Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da almanın umudunu taşıyorum. İnşallah bu gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarına, UEFA Kupası zaferi dolayısıyla hazırlanan formalar hediye edildi.