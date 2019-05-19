Galatasaray'ın şampiyonluğu

ANKARA (AA) - Galatasaray'ın 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonluğu, siyasiler tarafından tebrik edildi.

, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,ve, sosyal medya hesaplarından, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Siyasiler masajlarında, Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve tüm Galatasaray camiasını tebrik etti.