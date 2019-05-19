Galatasaray'ın şampiyonluğu

- Sarı kırmızılı ekibin, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonluğu, siyasiler tarafından kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu
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ANKARA (AA) - Galatasaray'ın 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonluğu, siyasiler tarafından tebrik edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesaplarından, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Siyasiler masajlarında, Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve tüm Galatasaray camiasını tebrik etti.

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