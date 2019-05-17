Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez yer almak

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, sahaya şampiyonluk için çıkacak.

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele verecek.

Üst üste ikinci şampiyonluk olacak

Galatasaray, şampiyon olması halinde üst üste ikinci kez ligi zirvede tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligi birinci sırada bitirmişti.

22. şampiyonluk çok yakın

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

Ligin geride kalan 60 sezonunda 21 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında 22. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltmiş olacak.

Hedef, Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez yer almak

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

Yılı 3 kupayla kapatabilir

Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için Medipol Başakşehir maçına odaklanan Galatasaray, 2019 yılını 3 kupayla tamamlayabilir.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek bu sezonki ilk kupasını kazanan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçında ikinci kupayı elde etmeye çalışacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazandığı için, TFF Süper Kupa maçı oynama hakkını da elde etmişti.