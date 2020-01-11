Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Yapılandırma tamamen sorunlarımızı halletmedi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yaptıkları anlaşmanın sorunlarını tamamen ortadan kaldırmadığını ancak yaralarına merhem olduğunu söyledi.

Cengiz, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen ocak ayı divan kurulu toplantısında TBB ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Mustafa Cengiz, yapılandırma çalışmalarının geçen yılın ağustos ayında başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yapılandırma tamamen sorunlarımızı halletmedi. Yaraya merhem oldu. Ağustos sonu itibarıyla çok uzun yıllardır üzerimizde biriken çok ağır maddi yük artık nakit akışı anlamında sürdürülemez hale gelmişti. Buna sağ olsun devletimiz müdahale etti. İyi niyet esası üzerinden borçlarımızı 5 yıllık bir süreye yaydı. Gecikmiş ve öteleyemeyeceğimiz borçlara da nakit desteği verdi. O destek bu kredilendirmenin içine alındı. Ek bir teminat veya ipotek vermedik. Tam tersine 'Ada bizim kırmızı çizgimizdir. Asla teminat ve ipotek olarak vermeyiz.' dedik. Sağ olsun TBB de buna saygı gösterdi."

Cengiz, yapılandırmayla ilgili ağustostan bu yana Emlak Konut ile yaptıkları Florya ve Riva anlaşmaları, eski başkanlardan Dursun Özbek'in getirdiği hacizlerin sorun oluşturduğunu belitti.

Florya arazisinde Emlak Konut ile yaşadıkları sorunu sulh yoluyla çözdüklerini aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Mağrib ile maşrıb bir araya gelse, orta dünya ile üst dünya bir araya gelse o Florya'nın tapusu yeniden alınamazdı. Bu benim ya da yönetimimin değil Galatasaray camiasının gücü ve başarısıdır. 2016'daki bedel üzerinden Florya'yı geri aldık. Faiz ödeyeceğiz. Onu da yapılandırma anlaşmasının içine aldık. Buradan açıkça Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Yiğidi öldürün hakkını inkar etmeyin. Rakiplerimiz de bundan hemen heves edip 'Bize de verin.' diye saldırıda bulunmasın. Biz, kendi mülkümüzü ve evimizi aldık. Buna delalet eden herkese teşekkür ediyorum."

Riva projesinde kısa sürede 190 milyon liralık satış gerçekleştirildiğini anlatan başkan Cengiz, "Riva ne kadar satılırsa, ne kadar başarılı olursa Florya o kadar güçlenecek. 1 milyar liraya yakın tahmini gelir, 508 milyon lira minimum gelir var. Biz büyüklerimizin bize miras bıraktığı değerleri koruyup geliştirdiğimize inanıyoruz. Bu projelerden elde edilecek gelirler, yapılandırmayı ödememize temel teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Divan kuruluna "haciz" tepkisi

Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Dursun Özbek'in kulübe getirdiği haczin divan kurulunda gündeme getirilmemesine tepki gösterdi.

"Divanın araştırıcı, sorgulayıcı ve inceleyici tavrına teşekkür ederim. Bu belki bizi diri tutuyor ama ne kadar tahammül ederiz, bu sinerjimiz ne kadar sürer bilmiyoruz." diyen Cengiz, şöyle devam etti:

"Sonsuz enerji şahsıma ve yönetimimize ait değil. Bu arada bir haciz olayıyla karşılaştık. Divanda bir tek soru sorulduğunu görmedim. 'Birileri size çok ağır bir haciz koydu. Bu nedir, nasıldır, nasıl çözülür?' diyen olmadı. Bize teşekkür de gelmedi. Hatta teşekkür edenler yönetimci olmakla suçlandı. O nedenle insanlar hep ortaya sıcak konuştu. Bizim yönetim olarak buraya ihtiyacımız var. Ajandanız yoksa, maddi, siyasi ya da ticari ikinci bir planınız yoksa beklediğiniz tek şey takdir, teşekkürdür. Eğer teşekkür, vefa ve takdir göremezseniz yaptığınız sosyal hizmetin hiçbir anlamı yoktur."

Yapılandırma anlaşmasının uzamasından dolayı 3 ay boyunca bankadaki hesaplarına bloke geldiğini aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim nakit akışta ve ödemede hiçbir sorunumuz yok. 127 milyon lirayı haciz ve Emlak Konut nedeniyle yapılandırma bitmediği için 3 ay bankalarda kullanamadık. Herhangi bir nema alamadık. Bu gemiyi 3 ay sizlerin başını yere eğdirmeme adına mali anlamda nasıl yürüttüğümüzü bir Allah biliyor, bir de biz biliyoruz. Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirmesi gerekse teknik ücretlendirme çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akıp bedava oynamıyor fakat bizim FIFA'lık hiçbir sürecimiz olmadı. Yapılandırma anlaşması, Galatasaray'ın çıkarlarına en uygun halde günlerce tek tek maddelerin üzerinden geçerek çözdüğümüz bir şeydir. Önüne gelen dağıtılan bir ulufe değildir. Buna uyan kulüpler girebiliyor. Biz buna uyuyoruz."

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, mali konularda adımlarını UEFA'ya göre attıklarını vurgulayarak, "UEFA Finansal Fair Play kriterleri bizim ana çizgimiz. Çifte denetlemeden geçiyoruz. Bizim bu konuda rakamlarla ilgili en ufak oynamamız yok. Lütfen halka açık bir şirketle ilgili tabirler kullanırken dikkatli olalım. Haklıysanız gelin bize anlatın, kendimizi düzeltelim. Sırf bize vurmak için birtakım rakamlar oluşturup Galatasaray'ı vurmayın. Biz bugün varız yarın yokuz ama Galatasaray baki. Galatasaray asla hileye, hurdaya, oyunu bozacak namertçe bir harekete girmez. Her zaman alnımız açık. Eğer bir hata varsa söyleyin düzeltelim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kançal: "İki sene üst üste UEFA kriterlerine uyuyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA Finansal Fair Play anlaşmasına uyduklarını söyledi.

Bazı üyelerin geçen divan kurulu toplantılarında mali konularda yaptığı değerlendirmeleri gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiren Kançal, şöyle konuştu:

"İki sezon önce UEFA, kapılarını Galatasaray'a kapattı. Bu mali tablolarla Galatasaray'ın Avrupa kupalarına gitmesi mümkün değildi. Başkanımız güvene dayalı birçok taahhüt verdi. UEFA mucize eseri bize kapılarını tekrar açtı. Verdiğimiz bütün taahhütleri yerine getirdik. Altı ayda bir ilerleme raporu sunmamız gerekirken biz 3 ayda bir gönderiyoruz. Sezon sonları mali tablolarımızı UEFA'nın sitesine giriyoruz. En nihayetinde 25 Aralık'ta UEFA, Galatasaray'ın üst üste 2 sezon bu kriterlere uyduğunu açıkladı. Uymadığını açıkladığı takımlar da var. Demek ki adaleti doğru dağıtıyormuş."

Hamamcıoğlu: "Rakip kulüplerden biri bize çelme takmaya çalışıyor"

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise bazı rakiplerinin kulüplerin harcama limiti üzerinden kendilerine çelme takmaya çalıştığını iddia etti.

Son zamanlarda kulübü ilgilendiren enteresan gelişmelerin yaşandığını dile getiren Hamamcıoğlu, şunları aktardı:

"Rakip kulüplerden birinin ısrarla bizim limit artışlarımızı kendilerine malzeme yapmaları ve bize çelme takma çalışmaları niyetleri çok açık. Bunun nedenini anlayabilmekle beraber gelinen seviyeyi anlayamıyorum. En üst perdeden buna bir an önce önlem almazsak bu bir alışkanlık haline gelecek gibi geliyor. Kendi iç düzenleri için 'Bunlar malum kulüp için çıkartılıyor.' gibi söylemler ne sportmenliğe ne de her iki kulübün tarihsel ilişkisine yakışıyor. 'Ezeli rekabet, ebedi dostluk' lafları zamanında kullanılıyor ama şu anda gelinen yer karşı kulüp açısından seviyesizlik diz boyu."