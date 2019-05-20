Galatasaray krizler arasında çifte kupaya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 sezonunda ciddi problemleri aşarak çifte şampiyonluk yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Terim yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 21. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon da önemli hedefler belirleyerek yola çıkan Galatasaray, sezon boyunca ciddi sorunlarla uğraştı.

Hem kulüp yönetim kurulu hem de teknik ekip ve futbolcularla ilgili problemleri aşan sarı-kırmızılılar, sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamladı.

Sezon başında santrfor transferi yapılamadı

Galatasaray'da santrfor bölgesindeki sayısal eksiklik, sezonun ilk yarısında takımın performansını olumsuz etkiledi.

Geçen sezonu, rakip fileleri 29 kez havalandırıp, gol kralı olarak tamamlayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına satıldı. Galatasaray, UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında yaptığı anlaşma gereği Gomis'in yerine santrfor transferi gerçekleştiremedi.

Sezonun ilk yarısında santrfor bölgesinde Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik forma giydi. Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi. Eren, ilk yarıyı 7 golle tamamlarken, Sinan Gümüş 1 kez fileleri havalandırdı.

Fazla süre bulamayan Muğdat Çelik ise ligde gol sevinci yaşayamadı.

Sakatlıklar yakasını bırakmadı

Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu uzun süreli sakatlık geçirdi.

Sezonun ilk yarısında Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo 4'er, Fernando Reges, Serdar Aziz ve Selçuk İnan 3'er, Henry Onyekuru 2, Maicon Roque ile Sofiane Feghouli de 1'er maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.

İkinci yarıda ise Nagatomo 6, Fernando Reges 5, Kostantinos Mitroglou 4, Marcao ve Mariano Filho ise 1'er karşılaşmaya sakatlıklarından dolayı çıkamadı.

Ligin 7. haftasında sakatlanan yeni transfer Emre Akbaba, 4,5 ay sahalardan uzak kaldı. Sahalara döndükten sonra toparlanma sürecinde olan Emre'nin 32. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında bu kez kaval kemiği kırıldı.

İlk yarıda futbolculara büyük ceza

Galatasaraylı futbolculara, sezonun ilk yarısında ağır ihlallerden dolayı 17 maç ceza verildi.

Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Younes Belhanda, 3 maç men cezası aldı.

Fenerbahçe ile 11. haftada oynanan derbide yaşanan olayların ardından sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues ise 3 maçla cezalandırıldı. Cezaların bir kısmının Türkiye Kupası maçlarında çekilmesi nedeniyle Ryan Donk 5, Badou Ndiaye 4, Garry Rodrigues ise 3 lig müsabakasında görev yapamadı.

Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz 13. haftadaki Atiker Konyaspor maçında hakeme top fırlattığı için 3 maçla cezalandırıldı. Serdar, ligde 2 maçta cezası nedeniyle forma giyemedi.

Fatih Terim'e 10, Hasan Şaş'a 8 maç men

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş, verilen ağır ceza nedeniyle önemli bir süre takımın başında yer alamadı.

İlk yarıdaki Fenerbahçe derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Fatih Terim'e toplamda 10, saha içindeki kavgadan dolayı da yardımcı antrenör Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verildi.

Cezasının bir bölümünü kupa maçlarıyla çeken Terim, ligde 7 maçta yedek kulübesinde yer alamadı. Hasan Şaş ise 6 lig maçında görev yapamadı.

İlk yarıyı 6 puan geride kapattı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamladı.

Sıkıntılı bir süreç geçirdiği ilk yarıda 29 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 35 puanlı Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde girdi.

Devre arasında kadro değişti

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun devre arasını transferde hareketli geçirdi.

İlk yarıyı liderin 6 puan gerisinde kapatan ve eleştirilerin hedefi olan Galatasaray'da Ozan Kabak, Garry Rodrigues, Maicon Roque ve Serdar Aziz başka takımlara transfer oldu.

UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılan futbolculardan 24 milyon avro gelir elde etti.

Galatasaray, bu futbolcuların yerine 17 milyon avro harcayarak Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Christian Luyindama, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı.

İlk yarıdaki 17 maçta 21 gol yiyen Galatasaray, savunma hattına Luyindama ve Marcao transferlerinin ardından ikinci yarıdaki 16 müsabakada kalesinde sadece 11 gol gördü.

Devre arasında kadroya katılan santrforlardan Diagne 10, daha az süre bulan Mitroglou ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Yönetimde ibra krizi

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, ibra krizi yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmedi.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu, idari tedbir kararı aldırarak ciddi bir krizi önledi.

Sahasında mağlup olmadı

Galatasaray, bu sezon iç saha maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik alarak 43 puan topladı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda iç sahadaki iyi performansı etkili oldu.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 16 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puan elde edebildi.

Son 19 maçında yenilmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Türkiye Kupası'nı kaldırdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmeden 4 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

Ligde şampiyonluk yarışı verdiği dönemde, Sivas'taki kritik Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Sekiz puan farkı kapattı şampiyon oldu

Ligde uzun süre zirve takibini sürdüren Galatasaray, Medipol Başakşehir ile arasındaki 8 puan farkı kapatıp şampiyonluğa ulaştı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan 20. hafta maçında berabere kalarak kayıp yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü.

Sonrasındaki süreçte rakibinin kayıplarını iyi değerlendiren Galatasaray, 31. haftada puanları eşitleyerek genel averajla öne geçti. 32. haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, 33. haftada aynı puanda olduğu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 3 puan fark yakaladı.

Genel averajdaki üstünlüğünü puan ve ikili averajda da elde eden Galatasaray, bitime 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.

Muhabir: Emrah Oktay



