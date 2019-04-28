Galatasaray kafilesi Konya'da

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, Konya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve takımın bazı oyuncularına sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar yanlarına gelen Terim ile fotoğraf çektirdi.

Havaalanı çıkışında taraftarlar, Younes Belhanda'dan "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi. Belhanda, otobüsün içinden taraftarlara üçlü çektirdi.



Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından çevik kuvvet ekipleri eşliğinde ayrılarak, konaklayacağı otele hareket etti.



