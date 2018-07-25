Galatasaray hazırlık maçında Sakaryaspor'u mağlup etti

SAKARYA (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Yeni Atatürk Stadı'ndaki maça Galatasaray, İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Carole, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Muğdat Çelik 11'yle çıktı.

Galatasaray'ın gollerini 5. dakikada Muğdat Çelik, 20. dakikada Belhanda ve 41. dakikada Sinan Gümüş attı.

Tüm biletlerin tükendiği maçı yaklaşık 28 bin taraftar tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e plaket verdi.

Mücadele öncesinde ambulans ile saha kenarına getirilen Galatasaray taraftarı kas hastası Recep Berk, oyuncular Selçuk İnan ve Ryan Donk ile fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Ömer Faruk Cebeci