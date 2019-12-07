Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

İSTANBUL (AA) - Maçın 5. dakikasında Galatasaray'ın bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Alanyaspor yarı alanının ortalarında sağ kanatta kazanılan faulü Ömer Bayram kullandı. Ömer'in ceza sahasına gönderdiği topu penaltı noktası civarında Adem Büyük kafayla ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler gol kararı verse de yapılan VAR incelemesinin ardından Adem'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol olarak sayılmadı.

19. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Seri'nin savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mariano, topu bekletmeden içeri çevirmek istedi. Meşin yuvarlak Nsakala'nın koluna gelince hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. 20. dakikada penaltıyı kullanan Belhanda, topu ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi: 1-0

40. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer Bayram bekletmeden meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas gerisindeki Lemina'nın çıkardığı şutta kaleci Marafona sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

41. dakikada soldan kullanılan kornerde Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Faslı futbolcunun şutunda Marafona bu kez yakın direk dibinde uzanarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

45+1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bammou, uygun durumda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcu, şutunu çekmekte ağır davranınca zamanında kademeye gelen Marcao, araya girerek topu kornere attı.

45+2. dakikada Fernandes'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Müsabakayı Galatasaray 1-0 önde tamamladı.