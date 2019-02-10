Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Galatasaray, Trabzonspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Belhanda'nın uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında altıpasın sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodallega'nın dar açıdan şutunda, kaleci Muslera topa ayaklarıyla müdahale etti.

18. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Arda Akbulut'la karşı karşıya geldiği pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

25. dakikada Belhanda'nın ceza sahası önünde şık topuk pası sonrası meşin yuvarlakla buluşan Ndiaye'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, Marcao'dan sıyrılarak sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

36. dakikada Nagatomo'nun soldan yaptığı ortada Diagne'nin kale önündeki kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

45. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Belhanda'nın ceza sahası dışından şutunda Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e çarpan top filelerle buluştu: 2-1

45+3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Nwakaeme müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Galatasaray, skoru 3-1 yaptı. Feghouli ile paslaşarak ceza sahasına giren Belhanda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

55. dakikada Yusuf Yazıcı'nın köşe atışı sonrası Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

57. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere çeldi.

90+3. dakikada Yunus Akgün ceza sahası sağ çaprazından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı.

90+4. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, kaleci Muslera topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul



