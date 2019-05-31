Futsal Ligi'nde Gazi Üniversitesi şampiyon oldu





İSTANBUL (AA) - 2019 Futsal Ligi şampiyonluğuna Gazi Üniversitesi ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 8 takımın iki grupta mücadele ettiği Futsal Ligi 2. eleme ile final turu, bugün oynanan yarı final ve final maçlarıyla tamamlandı.

Finalde Alibeyköyspor'u 8-2 yenen Gazi Üniversitesi, şampiyon oldu. Başkent ekibi, Türkiye'yi UEFA Futsal Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Üçüncülük maçında ise Siirt Üniversitesi, Seyhan Belediyespor'u 11-6 yendi.

Şampiyon Gazi Üniversitesi, kupa ve madalyalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu ile Futsal A Milli Takım Teknik Sorumlusu Sercan Görgülü'nün elinden aldı.



