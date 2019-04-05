Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 27'nci, Spor Toto 1. Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30. hafta müsabakaları oynanacak.