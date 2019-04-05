Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 27'nci, Spor Toto 1. Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30. hafta müsabakaları oynanacak.

Futbolda haftanın programı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)

Yarın:

16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

7 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)

16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

8 Nisan Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk)

19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

7 Nisan Pazar:

14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi)

16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk)

16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer)

19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)

8 Nisan Pazartesi:

19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Osmanlı)

19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir Atatürk)

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