Futbolda haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
Yarın:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)Spor Toto 1. Lig
Yarın:
14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk)
19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)
7 Nisan Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi)
16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk)
16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer)
19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)
8 Nisan Pazartesi:
19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Osmanlı)
19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir Atatürk)