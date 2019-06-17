Futbolda birinci transfer dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek.
Muhabir: Ercan Çakar
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.
İSTANBUL (AA) - Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek.
Muhabir: Ercan Çakar