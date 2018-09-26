



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçı da kazanan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, göreve başladıkları dönemde başkent kulübünde camiaya yakışmayan bir dağınıklık yaşandığını ancak kenetlenerek ayağa kalktıklarını söyledi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefin her zaman Spor Toto Süper Lig ve şampiyonluk olduğunu vurgulayan Erkan Sözeri, "Bu hedefte emin adımlarla kayıpsız gidiyoruz. Belki bir yerde kaybedeceğiz. Böyle bir kayıp olacaksa çok ilerideki maçlarda olsun istiyoruz. İlk 6 maçtaki hedefimize ulaştık." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların hedefi tutturmak için istekli olduklarını ve olaya inandıklarını dile getiren Sözeri, "Bunu saha içinde rakiplerine de hissettiriyorlar. Biz eğer Gençlerbirliği takımıysak farkımızı her zaman her ortamda hissettirmeliyiz. Oyuncularımın arkadaşlıkları, dostlukları çok üst seviyede. Bu birlikteliği yakalamak gerçekten de kolay değil. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi olarak yakaladıkları ritmi devam ettirmek istediklerini belirten Sözeri, "Camianın Süper Lig'e çıkma beklentisini karşılamak için çok çalışıyoruz." dedi.





- "Şu anda ayağa kalktık gözüküyor"





"Futbolda ben yoktur, biz vardır." ifadesini kullanan Sözeri, "Biz bazı dokunuşlar yaptık ama ayağa kalkmak için yönetim, taraftar, oyuncular, personelimiz çok güzel bir birliktelik yakaladık." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı kulüpte futbol oynadığını hatırlatan Sözeri, şunları söyledi:

"Şu anda ayağa kalktık gözüküyor. Gençlerbirliği camiasına dağınıklık yakışmıyor. Kulübün içini bilmem büyük avantajdı ama siz ne kadar dokunursanız dokunun buna personel, yönetim, oyuncularınız yanıt vermezse hiç fayda etmez. Hep beraber güzel birliktelik sağlayarak sonucunda ayağa kalktık."

Gençlerbirliği'nin Spor Toto 1. Lig'i kabul etmeyen bir futbolcu kadrosuna sahip olduğuna dikkati çeken Sözeri, "Göreve geldiğimizde bir dağınıklık vardı, o dağınıklığı giderdik. Personeli, malzemeciyi, masörü, çaycıyı, çimciyi olaya dahil ettik. Bizim de dokunuşlarımız oldu, hem sistem hem birliktelik anlamında. Yönetimiz zaten çok istekli. Bu ligi kabullenmeyen bir oyuncu kadromuz var. Verdikleri reaksiyon da zaten bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "Sonuçta resmi bir maç"





Erkan Sözeri, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Bergama Belediyespor ile oynayacakları maçta fazla forma şansı bulamayan futbolcuları değerlendirme imkanı elde edeceklerini aktardı.

"Kupa maçı, o da sonuçta resmi bir maç." ifadesini kullanan Sözeri, "Bu maçı, oynamayan ve genç oyuncularımızı görmek adına fırsat olarak görüyoruz. Önce kupada tur atlayıp sonra iç sahadaki Afjet Afyonspor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



