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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kupada 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor 15.12.2019, 23:01
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

17 Aralık Salı:

13.00 Vanspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

14.30 Antalyaspor-Eyüpspor: Kadir Sağlam

16.30 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Serkan Tokat

18.30 Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

20.45 Tuzlaspor-Galatasaray: Koray Gençerler

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş: Kutluhan Bilgiç

13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Hakan Ceylan

14.30 Gaziantep Futbol Kulübü-GMG Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.30 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin

18.30 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

20.45 İstanbulspor-Fenerbahçe: Emre Malok

19 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Atilla Karaoğlan

14.30 Yukatel Denizlispor-Altınordu: Cihan Aydın

16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: Bahattin Şimşek

18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.45 Trabzonspor-Altay: Burak Şeker

#5. tur #Futbol #Türkiye Futbol Federasyonu #Ziraat Türkiye Kupası
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