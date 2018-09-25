Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Deniz Caner Özaral
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Trtovac, Acka, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı (Dk. 69 İbrahim Akdağ), Kone, Tshabalala (Dk. 87 Muhammed Emin Polat), Osman Şahin, Erhan Çelenk, Munsy (Dk. 61 Thy)
Ankara Demirspor: Emre Selen, Çağatay Çeken, Murat Aydın (Dk. 45 Serkan Gürses), İsmail Hacıhafızoğlu, Uğur Parlak (Dk.65 Gökhan Öztürk), Umut Aslan, Şamil Ünal, Burak Keskin, Ozan Şamiloğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Burak Kara), Orhan Gülle
Gol: Dk. 28 Munsy (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Trtovac, Dk. 88 Thy, Dk. 90+1 Kone (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.