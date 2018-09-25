Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Ankara Demirspor: 0

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Deniz Caner Özaral

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Trtovac, Acka, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı (Dk. 69 İbrahim Akdağ), Kone, Tshabalala (Dk. 87 Muhammed Emin Polat), Osman Şahin, Erhan Çelenk, Munsy (Dk. 61 Thy)

Ankara Demirspor: Emre Selen, Çağatay Çeken, Murat Aydın (Dk. 45 Serkan Gürses), İsmail Hacıhafızoğlu, Uğur Parlak (Dk.65 Gökhan Öztürk), Umut Aslan, Şamil Ünal, Burak Keskin, Ozan Şamiloğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Burak Kara), Orhan Gülle

Gol: Dk. 28 Munsy (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Trtovac, Dk. 88 Thy, Dk. 90+1 Kone (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.

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