Futbol: TFF 3. Lig play-off

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor, yarın Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.
TFF 3. Lig 1. Grup'u 4. sırada bitirerek play-off'lara kalan Nevşehir Belediyespor, yarı finalde Tire 1922'yi eleyerek finale çıktı. Grup'u 5. sırada tamamlayarak play-off'ta mücadele etme hakkı yakalayan Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor ise Nazilli Belediyespor'u geçerek finale geldi.
Grubun play-off finali tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak. Maçı kazanan takım, adını TFF 2. Lig'e yazdıracak.
Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor arasındaki maç, yarın saat 16.00'da Kocaeli Stadı'nda oynanacak.