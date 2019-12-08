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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor liderliğe yükseldi
Spor 08.12.2019, 16:12
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.
Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor liderliğe yükseldi.
Ligde 16. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ16 13 2 1 43 12 31 41 2. YILPORT SAMSUNSPOR16 11 4 1 37 7 30 37 3. YENİ ÇORUMSPOR16 10 1 5 25 18 7 31 4. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ16 9 2 5 25 11 14 29 5. HEKİMOĞLU TRABZON16 9 2 5 29 26 3 29 6. TARSUS İDMAN YURDU16 8 1 7 23 20 3 25 7. İNEGÖLSPOR16 7 3 6 22 15 7 24 8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR16 6 4 6 20 20 0 22 9. PENDİKSPOR16 6 4 6 19 19 0 22 10. AFJET AFYONSPOR16 6 3 7 23 20 3 21 11. SARIYER16 5 5 6 16 17 -1 20 12. AMED SPORTİF FAALİYETLER16 5 5 6 12 22 -10 20 13. HACETTEPE16 6 2 8 18 29 -11 20 14. KIRKLARELİSPOR16 4 6 6 11 21 -10 18 15. GÜMÜŞHANESPOR16 5 2 9 18 22 -4 17 16. BAŞKENT AKADEMİ16 4 3 9 17 22 -5 15 17. 1922 KONYASPOR16 4 2 10 19 28 -9 14 18. ŞANLIURFASPOR16 0 1 15 3 51 -48 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.
Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP1. ANKARA DEMİRSPOR16 10 3 3 27 13 14 33 2. BANDIRMASPOR16 8 7 1 32 19 13 31 3. TUZLASPOR16 9 4 3 24 12 12 31 4. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR16 9 3 4 23 15 8 30 5. GMG KASTAMONUSPOR16 9 1 6 31 20 11 28 6. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ16 8 3 5 28 17 11 27 7. BAYBURT ÖZEL İDARE16 8 3 5 21 20 1 27 8. SAKARYASPOR16 7 6 3 21 13 8 24 9. SİVAS BELEDİYESPOR16 6 5 5 21 15 6 23 10. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR16 6 4 6 16 17 -1 22 11. ERGENE VELİMEŞESPOR16 6 3 7 25 23 2 21 12. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR16 5 5 6 25 27 -2 20 13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR16 3 9 4 15 15 0 18 14. UŞAKSPOR16 6 3 7 19 22 -3 18 15. BİREVİM ELAZIĞSPOR16 5 3 8 18 29 -11 15 16. EYÜPSPOR16 4 2 10 11 22 -11 14 17. NİĞDE ANADOLU16 1 1 14 13 34 -21 4 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR16 1 1 14 6 43 -37 1
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.
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