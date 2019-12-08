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Futbol: TFF 2. Lig

- Ligde 16. hafta maçları tamamlandı

Spor 08.12.2019, 16:08
Futbol: TFF 2. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Sivas Belediyespor-Bandırmaspor: 3-0

Vanspor FK-Tuzlaspor: 3-0

Ankara Demirspor-Niğde Anadolu: 3-1

Sakaryaspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 2-0

Ergene Velimeşespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

GMG Kastamonuspor-Bayburt Özel İdare: 4-2

Eyüpspor-Birevim Elazığspor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-1

Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0


Beyaz Grup:

Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-GMG Kırklarelispor: 1-0

Manisa FK-İnegölspor: 0-2

Tarsus İdman Yurdu-Zonguldak Kömürspor: 7-1

Afjet Afyonspor-Sancaktepe: 0-2

Pendikspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2

Yeni Çorumspor-Yılport Samsunspor: 2-1

1922 Konyaspor-Sarıyer: 0-0

#Futbol #TFF 2. Lig
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