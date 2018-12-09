Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Şanlıurfaspor-Menemen Belediyespor: 2-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-0
Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor: 2-1
BUGSAŞ Spor-Zonguldak Kömürspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Darıca Gençlerbirliği: 4-2
Konya Anadolu Selçukspor-Tokatspor: 1-1
Bandırmaspor Baltok-Tuzlaspor: 1-2
Etimesgut Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-0
- Beyaz Grup
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gümüşhanespor: 1-0
Gaziantepspor-Sancaktepe Belediyespor: 1-4
Niğde Anadolu-Ankara Demirspor: 1-0
İnegölspor-Eyüpspor: 0-1
Bayrampaşa-Sakaryaspor: 0-1
Kastamonuspor 1966-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0