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Futbol: TFF 1. Lig

- Keçiörengücü: 0 - Hatayspor: 1

Spor 15.12.2019, 16:21
Futbol: TFF 1. Lig
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Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Seyfettin Ünal

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey), Uğur Utlu, Mendy (Dk. 62 Cem Ekinci), Madinda (Dk. 90+4 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Rayane, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 81 Barbosa), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 77 Quali), Hamza Gür (Dk. 37 Bokila)

Gol: Dk. 90+2 Bokila (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+3 Bokila (Hatayspor), Dk. 57 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında lider Hatayspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Keçiörengücü'nün sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.


#Futbol #Hatayspor #Keçiörengücü #TFF 1. Lig
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