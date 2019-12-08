Son Dakika
Futbol: TFF 1. Lig
- Osmanlıspor: 0 - Altay: 0
Spor 08.12.2019, 16:05
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Dk. 85 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk
Kırmızı kart: Dk. 78 Hüsamettin Yener (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 45 Özgür Özkaya (Altay), Dk. 45+1 Mertan Caner Öztürk, Dk. 81 Erdem Çetinkaya, Dk. 83 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasındaki Osmanlıspor-Altay karşılaşması 0-0 bitti.
1°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Aralık 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49