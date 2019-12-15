Futbol: Süper Lig
- Demir Grup Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Goiano, Emre Kılınç (Dk. 90 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+4 Coffie), Fernando (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar (Dk. 22 Zanka), Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues, Kruse (Dk. 74 Deniz Türüç), Muric
Goller: Dk. 32 Fernando, Dk. 59 Emre Kılınç, Dk. 90+7 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 85 Deniz Türüç (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+5 Rodrigues, Dk. 90+5 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 5 Isla (Fenerbahçe), Dk. 42 Fatih Aksoy, Dk. 61 Uğur Çiftçi, Dk. 90+3 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)
48. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasında, arka direkte topa hareketlenen Yatabare geç kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.
49. dakikada Kruse'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Aziz’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Sivasspor 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Ziya Erdal'ın pasında kale alanına hareketlenen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası sonrası Yatabare'nin ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
85. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ani gelişen Fenerbahçe atağında orta sahadan aldığı topla hızla mesafe kat eden Ozan Tufan, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Deniz Türüç’e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmada Appindangoye'nin bacak arasından geçen top, ağlara gitti: 2-1.
90. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı içinde kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
90+7. dakikada Sivasspor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla hareketlenen Kone, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Ziya Erdal'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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