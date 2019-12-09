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Futbol: Süper Lig

- İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 0

Spor 09.12.2019, 22:09
Futbol: Süper Lig
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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı (Dk. 82 Abdennour), Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Ziya Alkurt (Dk. 86 Furkan Polat), Henrique (Dk. 26 Emre Demir), Kravets

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 58 Diomande), Attamah (Dk. 46 Scepovic), Vetrih, Samudio (Dk. 82 Atakan Akkaynak), Umar, Oğulcan Çağlayan

Gol: Dk. 9 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Vetrih, Dk. 68 Abarhoun, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 89 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

51. dakikada Kravets'in sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası dışında buluşan Djedje'nin çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

64. dakikada Kravest'in ara pasında topla buluşan Ziya Alkurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ziya Alkurt'un sert şutunu Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.

83. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası dışına kadar taşıdığı topa sert vuran Mensah'ın şutunu kaleci uzanarak çıkardı.

86. dakikada kafalardan seken topta araya giren Scepovic'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Lung güçlükle uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı, İstikbal Mobilya Kayserispor 1-0 kazandı.



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