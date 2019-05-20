Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Eryaman



Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan



MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail Karayel, Moke, Boyd (Dk. 78 Sedat Ağçay), İlhan Parlak (Dk. 58 Moulin), Canteros, Sacko (Dk. 87 Sadaev), Orgill



Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Douglas, Ndinga (Dk. 46 Rybalka), Hakan Arslan, Diabate (Dk. 90 Torje), Özer Hurmacı, Muhammet Demir



Goller: Dk. 24 Sacko, Dk. 34 Boyd, Dk. 50 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Braz (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Kulusic, Dk. 49 Cebrail Karayel, Dk. 60 Boyd, Dk. 64 Moulin (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)





ANKARA (AA) -'in 33. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.

48. dakikada Canteros'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topa dokunan İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

50. dakikada MKE Ankaragücü skoru 3-0'a getirdi. Demir Grup Sivasspor savunmasından seken topu ceza alanında önünde bulan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'dan döndü. Dönen topla buluşan Canteros'un şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

55. dakikada Rybalka'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunda, top auta çıktı.

61. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan arka direğe yaptığı ortada bomboş bir şekilde yükselen Braz'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-1

66. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.

67. dakikada MKE Ankaragücü, üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Bu dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Moulin'in şutunda, top yan kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza alanında topla tekrar buluşan Moulin, meşin yuvarlağı Sacko'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Tolgahan Acar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un çizgiden penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay son anda topu çeldi.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.